На развязке КАД с дорогой на Матоксу почти на полгода перекроют одну полосу движения

Дорожные работы на 31 километре внешнего кольца КАД на пересечении с автомобильной дорогой “Петербург — Мурино” начнутся 1 апреля.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», до конца августа 2021 года будут перекрыты первая полоса и переходно-скоростная полоса. По второй, третьей и четвертой полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

В это время будут устанавливать шумозащитные экраны.

Напоминаем, что ночью 30 и 31 марта трасса А-181 «Скандинавия» будет перекрыта. Движение будет остановлено на 15 минут: с 2:00 до 2:15 и с 3:30 до 3:45.