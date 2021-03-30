В Ленобласти утро среды будет туманным, а день – дождливым

В среду, 31 марта, в Ленобласти ожидается облачная погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью в регионе местами пройдет небольшой дождь, днем в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха ночью -2…+3°C, днем +5…+10°C. Ветер западный умеренный. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплую весну и лето. С апреля по сентябрь средние температуры воздуха в России будут около нормы и даже выше. Теплая погода в Северо-Западном федеральном округе ожидается уже в апреле.