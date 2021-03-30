В «Лиза Алерт» призывают волонтеров на поиски 10-летней девочки в Мурино и Петербурге

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о старте поиска 10-летней Ксении Богдановой на севере Санкт-Петербурга и в Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

О пропаже ребенка стало известно 30 марта. Желающих помочь в поиске будут ждать к 15:30 возле дома № 119 на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге.

«Одежда: город. С собой: ориентировки, скотч, маски и перчатки. Без символики», – сообщают в поисковом отряде

Пропавшая – худощавая девочка ростом 150 сантиметров с каштановыми волосами и голубыми глазами. На ней были надеты черная куртка и сапоги.