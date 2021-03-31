Количество просроченных микрозаймов в России достигло рекордного показателя

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс», общий долг россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) достиг 171,8 млрд рублей.

По итогам февраля в России количество просроченных свыше 90 дней микрозаймов составило 5,4 млн. Это рекордный показатель.

При этом МФО в феврале сократили число выданных займов на 7,3 % – до 1,8 миллиона ссуд. Средний размер микрозайма также сокращен – на 0,4 %, до 13 107 рублей.