Количество просроченных микрозаймов в России достигло рекордного показателя

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс», общий долг россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) достиг 171,8 млрд рублей.
По итогам февраля в России количество просроченных свыше 90 дней микрозаймов составило 5,4 млн. Это рекордный показатель.
При этом МФО в феврале сократили число выданных займов на 7,3 % – до 1,8 миллиона ссуд. Средний размер микрозайма также сокращен – на 0,4 %, до 13 107 рублей.
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