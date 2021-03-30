В правительстве опровергли подорожание на 15% молока в России

Как сообщал ivbg.ru, Российский союз промышленников и предпринимателей направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину. По мнению инициаторов, из-за нового экологического сбора цены на молоко в России могут вырасти на 10-15%.

Речь идет о новом порядке взимания экологического сбора. Производители, которые не будут утилизировать всю упаковку, начнут платить экосбор по двойному тарифу. Ранее за него платили граждане. Производители, конечно, включат стоимость экосбора в цену продукта, и платеж вновь ляжет на плечи граждан.

В пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко, однако, сообщили, что в концепции нового порядка взимания экосбора не идет речь об уплате по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки. Соответственно, он не подразумевает фискальной нагрузки.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как в Минэнерго объяснили, почему бензин дорожает при падении цены на нефть.