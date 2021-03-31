В Выборге мужчина изнасиловал свою 11-летнюю дочь

В Выборгском районе Ленобласти полиция задержала мужчину по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.

Установлено, что в неустановленный период времени 35-летний безработный мужчина изнасиловал свою 11-летнюю дочь. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Известно, что мужчина был уже ранее судим.

Ранее мы рассказывали, что в Волосовском районе мужчина на протяжении пяти лет неоднократно насиловал девочку 2009 года рождения. Подсудимого отправили на 12 лет в колонию строгого режима.