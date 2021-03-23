В Ленобласти на 12 лет осудили мужчину, который на протяжении пяти лет насиловал маленькую девочку

В Волосовском районе Ленобласти суд признал виновным 66-летнего мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Следствием было установлено, что с августа 2014 года по июль 2019 года подсудимый неоднократно совершал в отношении девочки 2009 года рождения насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщает СУ СКР по Ленобласти.

Мужчину отправили на 12 лет в колонию строгого режима.

Ранее житель Тосненского района признался в изнасиловании больного ДЦП сына сожительницы. Мужчину поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.