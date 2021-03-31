В Выборге восстановили ограждение на Крепостном мосту

На Крепостном мосту в Выборге починили перила, которые ночью 27 марта рухнули в залив, и восстановили пешеходное движение.

Ранее местный житель снял на видео шаткие перила. Для наглядности мужчина несколько раз раскачал их, в результате около 20 метров секций ограждения рухнуло в воду. Для того, чтобы поднять их из Выборгского залива, пришлось привлекать водолазов. А на автора видео написали заявление в полицию.

В администрации пояснили, что гражданину следовало бы сообщить о шатких перилах в ЕДДС или дежурную часть УМВД, а не снимать это на видео. Тогда на ремонт конструкции потребовалось бы куда меньше сил и средств, чем на подъем секций из воды и их установку.

Сейчас состояние перил оценивается как удовлетворительное. Весной их вновь осмотрят и повторно покрасят.