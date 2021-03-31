Молодежный избирком Ленобласти вышел в финал всероссийского конкурса

Ребята представят Ленобласть в финале Всероссийского конкурса молодежных социально-ориентированных проектов «Учимся выбирать!»

Вадим Зуев и Алексей Мордвинов разработали проекты направлены на повышение электоральной активности молодых избирателей в сфере правового просвещения, посвященные Дню молодого избирателя.

Проект Вадима Зуева «Мой выбор – мое будущее» планируется к реализации среди учеников 7-11 классов школы Киришского района, а проект Алексея Мордвинова «Кампания «Твой выбор» направлен на формирование правовой культуры будущих избирателей – обучающихся 5-11 классов школ всей Ленинградской области.

Защита проекта пройдет 15-16 апреля в Пятигорске.

Напомним, что постоянная комиссия ЗакС поддержала предложенный Леноблизбиркомом проект изменений в схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов ЗакСобрания Ленобласти седьмого созыва, которые пройдут в сентябре 2021 года.