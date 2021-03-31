Россияне стали реже разыгрывать коллег на 1 апреля

В преддверии Дня смеха аналитики сервиса SuperJob провели тематический опрос и выяснили, что за 9 лет россияне стали реже разыгрывать коллег и становиться жертвами розыгрышей на 1 апреля.

Россиян, которые считают уместными шутки и розыгрыши на работе, стало меньше, но они по-прежнему в большинстве: в 2012 году — 72%, сегодня — 53%. Девять лет назад 86% россиян говорили о том, что чувство юмора скорее помогает рабочему процессу, сейчас таковых 69%. Причем, чем выше уровень дохода, тем чаще россияне говорят, что розыгрыши и шутки уместны — 62% и помогают труду — 80%.

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Россиян, которые разыгрывают коллег 1 апреля, за последние девять лет стало меньше: 28 и 16% соответственно. Объектами шуток и розыгрышей также становятся реже: 30 и 17%.