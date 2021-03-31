По предварительным данным, ребенок сам набрал себе ванную и утонул в ней, пока мать спала.

В многоквартирном доме Приморского проспекта Санкт-Петербурга обнаружили труп пятилетнего мальчика. Как сообщают в 78.ru медики узнали о происшествии в 14:30 31 марта. Прибывшие на место службы обнаружили тело мертвого мальчика, который, как сообщается, утонул в ванной.

Мать мальчика направили в психиатрическую больницу. Сообщают что она страдает провалами в памяти, но на учете не состоит. Предположительно, ребенок самостоятельно набрал ванную и утонул в ней.

По факту случившегося в СК проводят проверку, осматривается место происшествия.

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