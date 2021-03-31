Отец в «воспитательных целях» решил продать ребенка на «Авито»

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
На Avito нашли объявления о продаже детей 
Фото: источник — nevnov.ru/869896-na-avito-nashli-obyavleniya-o-prodazhe-detei

Одно из таких объявлений размещалось в разделе «Домашние питомцы» с подписью «Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать»».

Правоохранительными органами в 2020 году было найдено два шутливых объявления о продаже детей. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила об этом в ходе ежегодного отчета в городском парламенте.

Одно из таких объявлений размещалось в разделе «Домашние питомцы» с подписью «Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать»». В полиции отец объяснил, что объявление имело воспитательный характер.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что в 2020 году 443 преступления было совершено несовершеннолетними либо при их соучастии. Об этом рассказали Невские новости.

Вам будет интересно
Отец в "воспитательных целях" решил продать ребенка на "Авито" объявление, дети, авито
Школьников Ленобласти наградили за победы во Всероссийской олимпиаде
Церемония награждения чемпионов прошла в стенах Большого петербургского университета. Председатель Правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов открыл церемонию награждения победителей...
31.03.2021 28
Автор