Одно из таких объявлений размещалось в разделе «Домашние питомцы» с подписью «Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать»».

Правоохранительными органами в 2020 году было найдено два шутливых объявления о продаже детей. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила об этом в ходе ежегодного отчета в городском парламенте.

Одно из таких объявлений размещалось в разделе «Домашние питомцы» с подписью «Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать»». В полиции отец объяснил, что объявление имело воспитательный характер.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что в 2020 году 443 преступления было совершено несовершеннолетними либо при их соучастии. Об этом рассказали Невские новости.