Владельца затопленного в Волхове «Академика Якутина» оштрафуют за загрязнение реки

Росприроднадзор продолжает исследование реки Волхов после частичного затопления судна «Академик Якутин», которое произошло в январе этого в районе деревни Малое Чернавино.

Как сообщают в ведомстве 31 марта, в среду, местные жители Волховского района обратились в Северо-Западное управление Росприроднадзора с сообщением о наличии нефтяных пятен в акватории реки, в месте подтопления судна «Академик Якутин».

На данный момент ведомство планирует провести отбор проб рядом с полузатопленным судном. По его результатам Росприроднадзор собирается обратиться в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности собственника «Академика Якутина» по факту загрязнения реки.

«Информация передана в местную администрацию для принятия мер по локализации загрязнения. В настоящий момент решается вопрос об установке боновых заграждений вокруг судна», — сообщили в пресс-службе ведомства.