В конце 2021 года заработает новая версия портала госуслуг

В третьем квартале этого года свою работу начнет новая версия портала Госуслуги. На данный момент она уже запущена, но пока работает в тестовом режиме.

«Теперь многие вещи можно делать в прямом диалоге с порталом, не нужно читать инструкции и регламенты, пользователи задают вопросы, портал отвечает. Фактически портал проводит пользователя через сценарии получения услуг, говорит, какой набор документов нужен в каждом конкретном случае»,— сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Ранее ivbg.ru писал о том, что у россиян появится возможность получать результаты вакцинации и COVID-тестов на «Госуслугах».