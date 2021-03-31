В России разрабатывают новый кодекс об административных правонарушениях

В России появится обновленный процессуальный кодекс об административных правонарушениях. Главной особенностью свода станет возможность получить бесплатного адвоката по административным делам.

Об этом сообщила Ирина Рукавишникова, первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству. По задумке авторов проекта, в новом своде будут прописаны процедуры привлечения к ответственности, определены сроки, порядок сбора и предоставления доказательств.

Чиновница отметила, что на протяжении долгого времени вопросы процессуальной и материальной частей КоАП РФ были соединены в одно целое. Из-за этого свод был объёмным и упускал множество процессуальных аспектов.

Ирина Рукавишникова пояснила, что нововведение откроет перед гражданами новые возможности — в частности, гражданин сможет получить адвоката в суде за счет федерального бюджета и по административным делам.