Сергей Перминов: Будущее в 21 веке невозможно без развития Северного морского пути и Ленинградской области

Тема развития Северного морского пути (СМП) активно обсуждается на международном уровне. Учитывая портовые зоны Ленинградской области, широко известные за рубежом, регион является одним из крупнейших логистических хабов России.

О роли региона в развитии СМП рассказал сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов. По словам парламентария, без портовых зон Ленобласти эффективное использование Северного морского пути невозможно на любом уровне. В качестве примера Сергей Перминов привел соглашение с Камчаткой, подписанное два года назад и во многом предвосхитившее текущие события.

«Там будут скапливаться грузы из Юго-Восточной Азии и других частей света, а далее уже доставляться, скорее всего, на территорию Приморского УПК. Сегодня он один из значимых и современных площадок по переработке различных видов грузов: от контейнерной перевалки до иных грузов, которые могут доставить по СМП», – рассказал Сергей Перминов

Развитие портовых зон – это одно из стратегически важных направлений, которое курирует Александр Дрозденко. Глава региона принимает все ключевые решения. Например, при создании усть-лужской портовой зоны.

«Сегодня потенциал роста у нашей портовой зоны колоссальный. Вы же видите, с какой интенсивностью начинают появляться новые причальные стенки, новые терминалы, как быстро развиваются припортовые зоны», – подчеркнул Сергей Перминов

Любые перспективные направления экспорта и импорта немедленно появляются в Ленинградской области и дают эффект. Пример – «Приморский УПК», занимающийся широким спектром международного развития и способный оперативно доставлять грузы зарубежным потребителям благодаря исключительному географическому положению региона. Соответствующие переговоры с зарубежными партнерами уже ведутся.

«Скажу одно, будущее в 21 веке невозможно представить без России, Ленинградской области и использования Северного морского пути», – заявил Сергей Перминов

Сенатор подчеркнул, что для региона это не только экономические поступления, но и новые рабочие места.