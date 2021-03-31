Сергей Перминов: Будущее в 21 веке невозможно без развития Северного морского пути и Ленинградской области

Тема развития Северного морского пути (СМП) активно обсуждается на международном уровне. Учитывая портовые зоны Ленинградской области, широко известные за рубежом, регион является одним из крупнейших логистических хабов России.
О роли региона в развитии СМП рассказал сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов. По словам парламентария, без портовых зон Ленобласти эффективное использование Северного морского пути невозможно на любом уровне. В качестве примера Сергей Перминов привел соглашение с Камчаткой, подписанное два года назад и во многом предвосхитившее текущие события.
Развитие портовых зон – это одно из стратегически важных направлений, которое курирует Александр Дрозденко. Глава региона принимает все ключевые решения. Например, при создании усть-лужской портовой зоны.
Любые перспективные направления экспорта и импорта немедленно появляются в Ленинградской области и дают эффект. Пример – «Приморский УПК», занимающийся широким спектром международного развития и способный оперативно доставлять грузы зарубежным потребителям благодаря исключительному географическому положению региона. Соответствующие переговоры с зарубежными партнерами уже ведутся.
Сенатор подчеркнул, что для региона это не только экономические поступления, но и новые рабочие места.