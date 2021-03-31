В Гатчинском районе Ленобласти в деревне Шпаньково кошка неизвестным образом застряла в стене. На выручку питомцу пришли волонтеры «Кошкиспаса».

Историю спасения рассказали сотрудники подразделения «Кошкиспас» ПСО «Экстремум». Бедолагу пытались вытащить дважды — сперва обследовали подвал, затем — вентиляционную шахту. Спасатели не могли понять, откуда конкретно раздается жалобное мяуканье.

В итоге волонтеры «Кошкиспаса» решили выдолбить отверстие в стене коридора одной из квартир где и нашли источник истошных мяуканий — напуганную черную кошку. Как отметили спасатели, животное провело в бетонной стене порядка 4 дней.

Теперь забота о четвероногом друге ляжет на заявителей, в чьей квартире и обнаружили бедолагу — мама с дочкой решили оставить кошку себе.