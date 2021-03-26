Гнездо весом 150 кг, где 40 лет жили аисты, оказалось под угрозой. Но на помощь пришли спасатели.

В посёлке Неппово люди написали обращение начальнику регионального МЧС с просьбой о помощи. Дело в том, что в поселке под угрозой оказалось старейшее гнездо для аистов. Сосна, на которой жили птицы, упала, и птицы лишились домика. К счастью гнездо, которое весило 150кг не пострадало, но поднять его самостоятельно местные жители не смогли.

Специалисты МЧС пришли на помощь. Упавшее гнездо очистили от мусора и привлекли спецтехнику, чтобы поднять гнездо на деревянную площадку, закрепленную на верхушке сосны. Операция проходила под наблюдением орнитологов.

Теперь аистов ждет новый домик и местные жители надеются что он придется им по нраву. Об этом рассказали 78.ru.