Станцию метро «Парк Победы» закроют на два дня

Из-за ремонта вестибюля станция метро «Парк Победы» будет закрыта для пассажиров на вход и на выход 3 и 4 апреля.

В эти дни петербуржцам рекомендуют воспользоваться наземным транспортом, чтобы добраться до ближайших станций подземки. Так, до «Московской» ходят автобусы №№3, 26, 50 и трамваи №№29, 45, до «Электросилы» – автобусы №№3, 26, 50, трамвай №29. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Ранее мы рассказывали, что под будущую станцию метро в Кудрово заложено два участка. При федеральном софинансировании метро в городе может появиться к 2025 году. Но как отметил Дрозденко, информация не подтверждена и планы могут сдвинуться на два года.