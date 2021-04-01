На участке федеральной трассы А-215 в Подпорожском районе введут реверсивное движение

На участке федеральной трассы А-215 “Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок” в Подпорожском районе Ленобласти 6 апреля с 00.10 до 5.10 будет введено реверсивное движение.

Это связано с ремонтом двухпутного железнодорожного переезда «км 274 ПК 5» перегона Подпорожье – Яндеба, расположенного на 30-м километре автодороги А-215. Движение транспорта будет регулироваться в ручном режиме, а скорость ограничат до 50 км/ч.

Напомним, сегодня, 1 апреля, в Ленобласти из-за дорожных работ на семи федеральных трассах ограничено движение.