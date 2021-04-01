В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 1 апреля ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

км 42 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия.

км 56-60, 79, 96 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия;

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-181 «Магистральная»:

км 0-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия»:

км 658 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия.

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

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км 0-1 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

км 0-1 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

км 10-25 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора на разделительной полосе, в полосе отвода;

км 16-27 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, замена сигнальных столбиков;