Стало известно, пустят ли болельщиков на футбольные матчи Чемпионата Европы в Петербурге

По словам генерального директора оргкомитета Алексея Сорокина, болельщики смогут присутствовать на матчах Чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге.

Но есть ограничение. Заполняемость стадионов не должна превышать 50%. Количество еще может быть увеличено. На это есть время до 28 апреля.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа и один четвертьфинал. Заключительные стадии Чемпионата Европы перенесены на июнь-июль 2021 года из-за COVID-19 и пройдут в 12 европейских городах.