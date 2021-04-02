Ленобласть собирается забрать у муниципалитетов контроль над ритуальными услугами

Комиссия при правительстве Ленобласти по похоронному делу рассмотрела законопроект о передаче ряда полномочий органов местного самоуправления исполнительной власти региона.
Это уже вторая инициатива такого рода. Согласно первому закону, который вступил в силу с 1 января 2021 года, областное правительство получило право устанавливать требования к стоимости и качеству гарантированного перечня услуг по погребению, а также размер бесплатно предоставляемого участка земли на территориях кладбищ, порядок деятельности кладбищ и другое.
По новому законопроекту на региональный уровень передается создание специализированных служб по вопросам похоронного дела и определение порядка их деятельности, а также создание стен скорби для захоронения урн с прахом умерших и другое.