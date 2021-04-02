Ленобласть собирается забрать у муниципалитетов контроль над ритуальными услугами

Комиссия при правительстве Ленобласти по похоронному делу рассмотрела законопроект о передаче ряда полномочий органов местного самоуправления исполнительной власти региона.

Это уже вторая инициатива такого рода. Согласно первому закону, который вступил в силу с 1 января 2021 года, областное правительство получило право устанавливать требования к стоимости и качеству гарантированного перечня услуг по погребению, а также размер бесплатно предоставляемого участка земли на территориях кладбищ, порядок деятельности кладбищ и другое.

По новому законопроекту на региональный уровень передается создание специализированных служб по вопросам похоронного дела и определение порядка их деятельности, а также создание стен скорби для захоронения урн с прахом умерших и другое.

«Жители Ленинградской области просят о понятном ценообразовании, о единообразии ритуальных услуг и, самое главное, об организации достойных условий для прощания с умершими. Это нужно организовать централизованно и комплексно — со всеми необходимыми подзаконными актами, чтобы все участники процесса понимали, что делать», — прокомментировал депутат законодательного собрания региона и член комиссии Олег Петров.