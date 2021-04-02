Александр Дрозденко: Недобросовестных застройщиков ждут уголовные дела

Александр Дрозденко выступил с инициативой наказывать недобросовестных застройщиков, которые не выполняют свои обязательства, действовать он намерен с понедельника.
Так, по всем проблемным объектам будут поданы заявления в прокуратуру, а также инициированы уголовные дела в отношении застройщиков. Такие жесткие меры начнут действовать уже с понедельника.
Он также добавил, что до 2025 года в Ленобласти будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.
Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. Порядка 17 ЖК в течении месяца будут исключены из проблемных. Таким образом в регионе остается 63 объекта, на которых были нарушены сроки ввода, но сейчас работы на этих стройках ведутся.