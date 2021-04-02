Фото: 130 килограммов масла и сыра спрятали от выборгской таможни в матрасе

Автор: Сергей Агутин
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На таможенном посту МАПП Брусничное выборгские таможенники обнаружили 12 коробок сливочного масла Valio по 20 упаковок в каждой и 25 упаковок сыра Oltermanni в чехле матраса.

130 килограммов масла и сыра
130 килограммов масла и сыра
130 килограммов масла и сыра
130 килограммов масла и сыра

Продукцию пытались незаконно переместить через границу в грузовом автомобиле. Водитель – житель Выборгского района – сообщил, что товар приобретен для личного пользования, а в матрас помещен, «чтобы масло не растаяло».

Общий вес молочной продукции составил 130 килограммов. Возбуждены два дела об административных правонарушениях. Продукция изъята.

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