Видео: в Тосно машина сбила двух девушек-подростков, одна из них скончалась

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло в Тосно 27 марта около 19:00.

В группе «Тосно ВКонтакте» опубликовали кадры страшной аварии, на которой видно, что девушки переходили дорогу по пешеходному переходу. За рулем автомобиля, который сбил подростков, находилась 30-летняя женщина. 

Девочка 2005 года рождения скончалась по пути в больницу, ее подруга, 2004 года рождения, находится в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку.

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27.03.2021 103
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