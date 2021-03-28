Видео: в Тосно машина сбила двух девушек-подростков, одна из них скончалась

Смертельное ДТП произошло в Тосно 27 марта около 19:00.
В группе «Тосно ВКонтакте» опубликовали кадры страшной аварии, на которой видно, что девушки переходили дорогу по пешеходному переходу. За рулем автомобиля, который сбил подростков, находилась 30-летняя женщина.
Девочка 2005 года рождения скончалась по пути в больницу, ее подруга, 2004 года рождения, находится в тяжелом состоянии.
Полиция проводит проверку.
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27.03.2021 103