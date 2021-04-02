Пострадавшего с переохлаждением доставили на берег, однако после получения первой помощи он отказался от госпитализации.

ЧП произошло сегодня, 2 апреля. Сообщение о тонущем человеке экстренные службы получили около 14:00. Для спасения утопающего поисково-спасательная служба задействовала катер на воздушной подушке «Хивус», который помог вытащить и транспортировать мужчину на берег.

На берегу мужчине с переохлаждением оказала первую помощь скорая, однако от дальнейшей госпитализации 48-летний пострадавший отказался и остался ждать приезда жены. Об этом рассказали 78.ru.