Алексей Белов стал победителем заключительного этапа олимпиады по истории. Хорошо выступил и десятиклассник из Выборга Илья Тихонов, вошедший в число 107 призеров.

Всероссийская олимпиада школьников по истории, проходившая с 23 по 28 марта в Ульяновске, подошла к концу и принесла Ленобласти отличные результаты. Алексей Белов, ученик 10 класса Гатчинской школы №2 стал победителем финального этапа олимпиады. Ему удалось под силу справиться со сложнейшими заданиями по истории.

Помимо Алексея Белова из Гатчины, 107-е призовое место занял и учащийся из Выборга — десятиклассник Илья Тихонов.

Испытания в олимпиаде делились на три тура. В первом школьники писали историческое эссе и исследовательский проект. На втором этапе нужно было выполнить задания по теории. В третьем туре, устном, участники выступали с небольшими сообщениями на одну из предложенных тем и отвечали на вопросы своих соперников. Об этом рассказали lentv24.ru.