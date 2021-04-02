В Ленинградском Мультицентре прошли кулинарные мастер-классы для подростков

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Валентин Илюшин / ЛенТВ24

Ребят научили готовить пиццу и ладожский суп.

В ленинградском Мультицентре социальной и трудовой интеграции прошли уроки кулинарного мастерства для детей, оставшихся без попечения родителей. Проект под названием «Вкусные традиции» был реализован при Московским государственным университетом пищевых технологий и Федеральным агентством по делам молодежи.

Воспитанникам прочитали лекции и рассказали об особенностях приготовления хлеба, о дрожжах и пищевом производстве. Преподаватели и студенты вуза вместе с ребятами приготовили вместе с ребятами пиццу и ладожский суп.

В конце мероприятия провели совместную дегустацию приготовленных блюд. Просить добавки ладожского супа не пришлось — он разлетелся мгновенно. Все участники были оказались довольны таким гастрономическим праздником. Об этом рассказали на сайте правительства Ленинградской области. Фото взяты с сайта lentv24.ru.

В Ленинградском Мультицентре прошли кулинарные мастер-классы для подростков мультицентр, Ленобласть, кулинарияВалентин Илюшин / ЛенТВ24
В Ленинградском Мультицентре прошли кулинарные мастер-классы для подростков мультицентр, Ленобласть, кулинарияВалентин Илюшин / ЛенТВ24
В Ленинградском Мультицентре прошли кулинарные мастер-классы для подростков мультицентр, Ленобласть, кулинарияВалентин Илюшин / ЛенТВ24
В Ленинградском Мультицентре прошли кулинарные мастер-классы для подростков мультицентр, Ленобласть, кулинарияВалентин Илюшин / ЛенТВ24
В Ленинградском Мультицентре прошли кулинарные мастер-классы для подростков мультицентр, Ленобласть, кулинарияВалентин Илюшин / ЛенТВ24
В Ленинградском Мультицентре прошли кулинарные мастер-классы для подростков мультицентр, Ленобласть, кулинарияВалентин Илюшин / ЛенТВ24
В Ленинградском Мультицентре прошли кулинарные мастер-классы для подростков мультицентр, Ленобласть, кулинарияВалентин Илюшин / ЛенТВ24
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В Ленинградском Мультицентре прошли кулинарные мастер-классы для подростков мультицентр, Ленобласть, кулинария
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