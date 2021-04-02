Необорудованные съезды для грузовиков на дорогах Ленобласти ликвидируют без участия ГИБДД

Автор: Анастасия Щербакова
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дорога
Фото: Автовзгляд

В пятницу, 2 апреля, во время сезонной просушки магистралей области «Ленавтодор» начал проверку необустроенных съездов к региональным дорогам.

Информация стала доступна порталу Форпост. Как отмечают в дорожном комитете Ленобласти, по стандартам, у примыкания к проезжей части должны быть полосы набора скорости и торможения, а также мойка колёс, чтобы асфальтное покрытие не покрывалось слоем грязи. Теперь съезды без данных условий будут ликвидировать без согласования с ГИБДД.

Как отмечает глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов, нарушения фиксируются за перевозчиками и владельцами карьеров.

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