Проезд большегрузных автомобилей ограничивается на месяц.

В этом году весенняя просушка дорог в Ленобласти проходит в два этапа: с 1 по 30 апреля и с 15 апреля по 14 мая. Первый этап затронет трассы в 13 районах региона: Волосовском, Волховском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском, Тосненском районах. Второй – в остальных районах.

В это время по асфальтовым дорогам запретят ездить машинам, у которых нагрузка на каждую ось превышает пять тонн, а по дорогам с гравийным и грунтовым покрытием — с нагрузкой на ось более трех тонн.

Отметим, что движение транспорта контролируют передвижные посты весового контроля. Штрафы на юридическое лицо могут составить до 400 тысяч рублей, а задержанные на весовом посту машины отравляются на спецстоянки.

Запрет не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, вывоз бытовых отходов из населенных пунктов Ленобласти и другое.