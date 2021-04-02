Полуфинал Кубка Гагарина для СКА закончился поражением

Автор: Анастасия Щербакова
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Игра в рамках полуфинала Кубка Гагарина в пятницу, 2 апреля завершилась со счётом 0:3 в пользу московской команды.

Финальный свисток для армейцев закончился разгромным поражением. Московскому ЦСКА удалось забить в ворота СКА три шайбы. Игроки петербургской команды не смогли не смогли реализовать все шансы выровнять счет.

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