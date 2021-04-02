Полуфинал Кубка Гагарина для СКА закончился поражением

Игра в рамках полуфинала Кубка Гагарина в пятницу, 2 апреля завершилась со счётом 0:3 в пользу московской команды.

Финальный свисток для армейцев закончился разгромным поражением. Московскому ЦСКА удалось забить в ворота СКА три шайбы. Игроки петербургской команды не смогли не смогли реализовать все шансы выровнять счет. Вам будет интересно Петербургский СКА вышел в финал Западной конференции КХЛ СКА победил московское «Динамо» со счетом 4:0 в пятом матче полуфинала Западной конференции КХЛ. В матче отличились Евгений Тимкин (20 минута),... 26.03.2021 216