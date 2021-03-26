Петербургский СКА вышел в финал Западной конференции КХЛ

СКА победил московское «Динамо» со счетом 4:0 в пятом матче полуфинала Западной конференции КХЛ.

В матче отличились Евгений Тимкин (20 минута), Эмиль Галимов (25), Игорь Ожиганов (27) и Владислав Цицюра (48). Также героем встречи стал вратарь армейцев Магнус Хелльберг, отбивший 25 шайб.

Таким образом серия из пяти матчей завершилась для армейцев уверенной победой со счетом 4–1. Соперник, с которым встретится СКА в финале будет определен позже.