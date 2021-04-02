В Подпорожском районе местный житель отработает 40 часов за неуплату алиментов

Житель Подпорожского района задолжал своему сыну почти 150 тысяч рублей. Суд обязал его выплатить долг иным образом — общественными работами.

Как сообщает 47 news со ссылкой на УФССП по Ленобласти в пятницу, 2 апреля, в Подпорожском районе вынесли судебное решение в отношении мужчины, который долгое время не платил по алиментам своему несовершеннолетнему сыну. Сумма долга составила порядка 150 тысяч рублей.

Судебный пристав составил на неплательщика протокол об административном правонарушении, а суд приговорил его к 40 часам обязательных работ. Если мужчина продолжит уклоняться от алиментов, ему может грозить уголовная ответственность.

Ранее мы писали, что в этом же районе произошло похожее правонарушение — жителя Подпорожского района арестовали на 10 суток за долги по алиментам.