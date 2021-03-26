Жителя Подпорожского района арестовали на 10 суток за долги по алиментам

Пресс-служба управления ФССП по Ленобласти не уточняет сумму долга, которую накопил житель Подпорожского района Ленобласти.

По решению суда, мужчина должен был перечислять на содержание детей треть ежемесячного дохода. Однако должник уклонялся от выплаты. Тогда суд назначил мужчине 10 суток административного ареста за неуплату алиментов.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти завели уголовное дело против жителя Подпорожского района, который задолжал своему ребенку 950 тысяч 768 рублей. Всего в 2020 году к уголовной ответственности привлечены 311 родителей, уклоняющиеся от уплаты алиментов. Всего в Ленобласти было возбуждено 835 административных дел.