Навигация в Петербурге возобновится в ночь на 10 апреля

В ночь на 10 апреля в Петербурге откроется навигация, а также начнется регулярная разводка мостов.

В межнавигационный период специалисты «Мостотрест» привели механизмы в порядок, заменили изношенные детали и отладили различные системы мостов. Так, с 16 марта было проведено около 50 технологических разводок для завершения настройки систем.

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Всего в Петербурге 18 разводных мостов, из которых регулярно разводят 12.