У берега Охты нашли тело 13-летнего мальчика, пропавшего несколько дней назад

Трагедия произошла в Полюстрово. Накануне вечером там нашли тело подростка, о пропаже которого родители заявляли еще 30 марта.

Труп ребенка обнаружили рядом с берегом реки Охта. Предварительно известно, что мальчик погиб от переохлаждения.

Раннее информация о поисках 13-летнего Дмитрия выкладывалась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» — о пропаже мальчика родители сообщили 30 марта.

Обстоятельства гибели подростка устанавливает полиция. Как сообщают «Невские Новости», последний раз мальчика видели в маршрутке, ехавшей в сторону «Мега Дыбенко».