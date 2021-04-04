У берега Охты нашли тело 13-летнего мальчика, пропавшего несколько дней назад

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Трагедия произошла в Полюстрово. Накануне вечером там нашли тело подростка, о пропаже которого родители заявляли еще 30 марта.

лиза алерт
Фото: группа в ВК «Лиза Алерт»/скриншот записи из сообщества

Труп ребенка обнаружили рядом с берегом реки Охта. Предварительно известно, что мальчик погиб от переохлаждения.

Раннее информация о поисках 13-летнего Дмитрия выкладывалась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» — о пропаже мальчика родители сообщили 30 марта.

Обстоятельства гибели подростка устанавливает полиция. Как сообщают «Невские Новости», последний раз мальчика видели в маршрутке, ехавшей в сторону «Мега Дыбенко».

Вам будет интересно
У берега Охты нашли тело 13-летнего мальчика, пропавшего несколько дней назад пропал ребенок, Полюстрово, Поисковое движение «Лиза Алерт», погиб ребенок, Петербург
В Ленобласти возбуждены уголовные дела после пропажи двух подростков
Следком Ленобласти возбудили уголовные дела об убийствах после исчезновения в Ленобласти двух подростков 16 и 17 лет. Они пропали 23...
31.03.2021 157
Автор