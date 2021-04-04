Движение по некоторым трассам Ленобласти 4 апреля будет затруднено

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предоставило оперативную информацию об ограничении движения на участках федеральных трасс Ленобласти, где будут проводиться дорожные работы.

Как сообщают 47news со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на территории Ленинградской области будут вестись дорожные работы на нескольких федеральных трассах.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— подъезд к г. Выборгу № 1 км 5 ограничение скорости движения с 22:00 03.04.2021 по 06:00 04.04.2021, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 125 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, заливка швов в а/б покрытии.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30, км 115-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола:

— км 0-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора на разделительной полосе, в полосе отвода;

— км 0-37 ограничение скорости движения в сторону в оба направления с 08:00 до 20:00, замена сигнальных столбиков;

— км 25 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитного экрана;

— км 27 тр.р. ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитного экрана;

— км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

— км 0-37 ограничение скорости движения в сторону в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка катафотов и флажков.