В центре Выборга выкупили участок земли под строительство жилого дома

На бульваре Кутузова в Выборге планируется возведение жилого многоквартирного дома. Сделку по приобретению земельного участка застройщик провел еще в феврале.

Как сообщают Online47, участок площадью около 0,4 гектаров выкупила ульяновская компания Dars Development. Новое жилое здание появится на бульваре Кутузова в самом центре города.

Сделка по приобретению земли была заключена, примерно, в середине февраля этого года. Представители застройщика пока комментариев по поводу будущей застройки не дают.