В центре Выборга выкупили участок земли под строительство жилого дома

Автор: Анастасия Щербакова
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бульвар кутузова
Фото: сайт «Все дома России»

На бульваре Кутузова в Выборге планируется возведение жилого многоквартирного дома. Сделку по приобретению земельного участка застройщик провел еще в феврале.

Как сообщают Online47, участок площадью около 0,4 гектаров выкупила ульяновская компания Dars Development. Новое жилое здание появится на бульваре Кутузова в самом центре города.

Сделка по приобретению земли была заключена, примерно, в середине февраля этого года. Представители застройщика пока комментариев по поводу будущей застройки не дают.

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31.03.2021 296
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