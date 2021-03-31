Работы начнутся уже в этом году и продлятся 6-9 месяцев. Средства выделят из резервного фонда губернатора Ленинградской области.

«Нам придется частично разобрать шестой этаж, который будет восстановлен во время реставрации, законсервировать стенки и стянуть металлической обоймой все здание, чтобы стены не разъезжались», ─ прокомментировал зампредседателя правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Работы на памятнике производятся с целью остановить дальнейшее его разрушение, открыть проезд и проход по улице Крепостной, обезопасить соседние дома. Что именно разместится в отреставрированном здании пока не известно.

«Мы будем настаивать на сохранении функции этого памятника. Это был жилой дом с коммерческими помещениями», ─ отметил Владимир Цой.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Дом Говинга на Крепостной улице является культурным объектом. С 2014 года им владела строительная компания «Северо-Запад». Она должна была отреставрировать строение еще в 2019 году, но не сделала этого. Поэтому дом был изъят у собственника. Правительство Ленобласти оценило предполагаемые работы по реставрации исторического дома книготорговца в сумму не менее 300 млн рублей.

Напомним, что Дом бывшего книготорговца включен в «Архитектурный перископ». Эксперты проекта отмечают, что построенный в начале прошлого века объект практически не пострадал во время войны, но стал «жертвой переходного периода».