В Колпино спасатели вытащили собаку, провалившуюся под лед — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: кадр из видео youtube.com/watch?v=D5jBJNe4FJk

Хаски по кличке Аляска вырвалась из рук хозяйки и выбежала на лед Ижорского пруда, который сломался под лапами четвероногой.

В Колпино 3 апреля несчастный случай произошел с одним из четвероногих представителей породы хаски во время утренней прогулки. Собака вырвалась из рук хозяйки и побежала по льду Ижорского пруда, который сломался под её лапами. Собака плавала вдоль берега и не могла забраться на поверхность обратно.

На помощь Аляске пришли спасатели с катером на воздушной подушке. Животное вытащили из холодной воды и поместили на борт. Операция по спасению попала на записи очевидцев.

Предупреждаем, что Петербурге до 15 апреля запрещен выход на лед, согласно постановлению губернатора Петербурга Александра Беглова. Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей. Об этом рассказали Невские новости.

Недавно мы писали о том, как в Гатчине юный герой вытащил упавшую в колодец с нечистотами собаку.

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