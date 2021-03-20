В Гатчине юный герой вытащил упавшую в колодец с нечистотами собаку

Историей спасения четвероногого друга поделились в местной новостной группе во «Вконтакте». Собаку удалось вытащить усилиями неравнодушных. Как сообщили очевидцы, в МЧС на вызов не ответили.

Как сообщает автор публикации в группе ДТП И ЧП Гатчина, все произошло в пятницу, 19 марта. Девочка-подросток возрастом 13-14 лет выгуливала собаку на поводке в микрорайоне Аэродром в вечернее время. Из-за плохой видимости она не заметила открытого колодца, из-за чего ее собака угодила в ловушку.

На просьбы о помощи откликнулись неравнодушные люди, среди которых был парень по имени Матвей. Он вызвался спуститься вниз на глубину 5 метров и достать пушистого бедолагу. Матвея обвязали верёвками и спустили по лестнице в коллектор. В итоге спасательная операция увенчалась успехом. Собака отделалась испугом.

Как отмечает автор поста, с начальником объекта, где случилось происшествие, была проведена беседа. Как он сообщил, вина за открытый коллектор лежит на рабочих. Профильные ведомства пока не комментируют инцидент.