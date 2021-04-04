31-летний Андрей проезжая по набережной Малой Невки, увидел прыгнувшего с моста человека и бросился в воду, чтобы спасти мужчину.

На камеры видеонаблюдения в Петербурге попал момент падения мужчины с Каменноостровского моста. Как видно по кадрам, мужчина перелезает через перила моста и прыгает в холодную реку, течение которой начинает его уносить.

Случившееся заметил 31-летний Андрей проезжавший по набережной Малой Невки. Он остановил свой автомобиль на обочине и бросился в воду на помощь к утопающему. Пострадавшего с переохлаждением доставили в больницу. После оказания помощи его отпустили домой. Об этом рассказали 78.ru. Видео взято с 78.ru.