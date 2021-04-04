ГУ МЧС по Ленобласти сообщает — температура воздуха ночью -1…+3 гр., днем +5…+10 гр.

В Ленинградской области постепенно начинает расти температура воздуха днем, однако риск выпадения зимних осадков сохраняется.

ГУ МЧС по Ленобласти сообщает — температура воздуха ночью -1…+3 гр., днем +5…+10 гр.

Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться.

Об этом рассказали 47news.ru.