ГУ МЧС по Ленобласти сообщает — температура воздуха ночью -1…+3 гр., днем +5…+10 гр.
В Ленинградской области постепенно начинает расти температура воздуха днем, однако риск выпадения зимних осадков сохраняется.
ГУ МЧС по Ленобласти сообщает — температура воздуха ночью -1…+3 гр., днем +5…+10 гр.
Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.
Атмосферное давление будет понижаться.
Об этом рассказали 47news.ru.