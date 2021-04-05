Пассажир такси получил струю из перцового балончика в лицо в Санкт-Петербурге

Пострадавший написал заявление в полицию.
По информации правоохранительных органов, в полицию ночью 5 апреля обратился пассажир такси. По словам мужчины, после конфликта в водителем последний распылил перцовый баллончик ему в лицо, после чего скрылся.
Отмечается, что пострадавший написал заявление в полицию обратился в службу поддержки такси.
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