По территории региона будет перемещаться холодный атмосферный фронт.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на погоду в Санкт-Петербурге в понедельник повлияет циклон «Улли», который выйдет в северную часть Ботнического залива.

Погода обещает быть облачной, местами ожидается усиление ветра и небольшой дождь.

Дневная температура воздуха составит +6…+8 градусов, по Ленинградской области — от 4 до 9 градусов.

Атмосферное давление будет существенно ниже нормы.