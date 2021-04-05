По территории региона будет перемещаться холодный атмосферный фронт.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на погоду в Санкт-Петербурге в понедельник повлияет циклон «Улли», который выйдет в северную часть Ботнического залива.
Погода обещает быть облачной, местами ожидается усиление ветра и небольшой дождь.
Дневная температура воздуха составит +6…+8 градусов, по Ленинградской области — от 4 до 9 градусов.
Атмосферное давление будет существенно ниже нормы.
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04.04.2021 66