Циклон «Улли» повлияет на погоду в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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По территории региона будет перемещаться холодный атмосферный фронт.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на погоду в Санкт-Петербурге в понедельник повлияет циклон «Улли», который выйдет в северную часть Ботнического залива.

Погода обещает быть облачной, местами ожидается усиление ветра и небольшой дождь.

Дневная температура воздуха составит +6…+8 градусов, по Ленинградской области — от 4 до 9 градусов.

Атмосферное давление будет существенно ниже нормы.

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04.04.2021 66
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