Сожители изнасиловали воспитателя детского сада в Пушкине

Подозреваемые уже задержаны и помещены в изолятор.

По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась 32-летняя воспитательница в детском саду. По словам женщины, она была изнасилованна 3 апреля в доме на Сапёрной улице мужчиной и женщиной.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в насильственных действиях 47-летнего безработного и 40-летнюю женщину.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершённых группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

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Задержанные были помещены в изолятор временного содержания.