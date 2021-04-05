Житель Лодейного Поля решил подвезти мужчину и лишился денег

Ранним утром 4 апреля 24-летний водитель Renault Logan решил подвезти неизвестного мужчину из кафе на улице Карла Маркса в Лодейном Поле Ленобласти.

Однако во время поездки тот достал травматический пистолет и приставил его в бок водителю. Пассажир стал угрожать и требовать деньги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Позже подозреваемого в нападении задержали — 22-летнего безработного местного жителя. У него изъяли пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело.