Александру Дрозденко пожаловались на канализацию в Тосно и проблемы с организацией ТОС в деревне Корпикюля

Автор: Анастасия Щербакова
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Прямая линия с Александром Дрозденко переносится на 21 апреля
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Жительница Тосно пожаловалась на потоп в подвале аптеки, где она работает уже много лет. А в деревне Корпикюля жителям не дают создать территориальное общественное самоуправление.

На прямую телефонную линию губернатора Ленобласти Александра Дрозденко поступил вопрос от жительницы Тосно. Она пожаловалась на регулярный потоп в подвале аптеки, где она работает уже много лет. В помещении становится невозможно дышать, из аптеки уже уволилось много фармацевтов по этой причине.

Александр Дрозденко возложил ответственность за уборку на УК и Водоканал. Проблемой уже занимаются, на место приходила проверка от ЛОКС. В среду канализационный потоп должен быть устранен.

Следующий вопрос поступил от жительницы деревни Корпикюля. По её словам, местным жителям не дают организовать территориальное общественное самоуправление, ссылаясь на довольно странные отписки из администрации Пудомягского поселения.

Губернатора сильно удивили придирки, которые находят в документах на регистрацию ТОС. Дрозденко поручил разобраться в причинах и пообещал, что ТОС в ближайшее время будет зарегистрирован. Женщину также на личный прием пригласила Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим для подробного выяснения обстоятельств. Об этом рассказали в Telegram канале Online47.

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