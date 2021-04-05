Прямая Линия: Дрозденко выслушал жалобы на тротуар в Рябово и нелегальную стройку в Гладышевском заказнике

Автор: Анастасия Щербакова
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Жительница поселка Рябово пожаловалась на тротуар, который строят впритык к движению машин, а на территории Гладышевского заказника заподозрили нелегальную стройку.

Губернатор Ленобласти Александра Дрозденко на прямой телефонной линии получил вопрос жительница посёлка Рябово в Тосненском шоссе. По её словам, на шоссе сейчас прокладывают новый тротуар вплотную к дорожному полотну. Старый тротуар, который был более безопасным, убрали.

Дрозденко пообещал отправить в среду или четверг специалистов Дорожного комитета чтобы оценить место. По словам губернатора, места где тротуар делается вплотную к дорожному полотну в будущем вызывают много проблем.

Следующий вопрос поступил от одного из жителей Ленобласти, которого беспокоит судьба Гладышевского заказника. Он утверждает что на природной территории происходит незаконная стройка.

Подобные истории уже происходят не первый раз, как отметил губернатор. Он обещал послать на место специальную рабочую группу, которая зафиксирует нарушения, выпишет штраф и даст предписание уничтожить стройку. Об этом рассказали в Telegram канале Online47.

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05.04.2021 44
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